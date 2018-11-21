Нападавший на девушек с ножом маньяк объяснил свое поведение

Задержанный в Москве за нападения на женщин житель Тольятти признал свою вину, объяснив нападения изменами своей возлюбленной.

Допрос 22-летнего Артема Семенова, который нападал на людей с ножом, опубликовали «Вести».

«Я нападал на людей с ножом. Я входил в такое состояние... Я думал над тем, что моя девушка мне изменяет с лучшим другом, и я напивался сильно, пил водку, и в таком состоянии я просто делал все это. Наверное, хотел отомстить. Я просто был зол на то, что она мне изменяет с моим другом»,– объяснил свой поступок молодой человек, которого прозвали «маньяком» испуганные тольяттинцы.

Семенов напал на 20-летнюю девушку в Тольятти, и нанес ей ножевое ранение, спустя сутки ударил ножом 46-летнюю женщину, которая была госпитализирована в тяжелом состоянии. По данным МВД, был и третий случай, но подробности неизвестны.

Злоумышленник признался, что выбирал своих жертв он выбирал по фигуре, похожей на типаж его бывшей девушки. Перед каждым нападением молодой человек покупал новый нож.

Знакомые Семенова называют его избалованным и замкнутым человеком, его мать рассказала, что сын признался ей в совершении преступлений.

Ранее сообщалось, что в Москве задержан нападавший на женщин с ножом маньяк.