В Москве задержан нападавший на женщин с ножом маньяк

В Москве задержан подозреваемый в нападении на женщин в Тольятти, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Двадцатидвухлетнего Артема Семенова задержали на станции «Москва-Рязанская», до этого он находился в розыске.

Как сообщает телеканал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу областного главка, Семенов может быть причастен по меньшей мере к трем эпизодам нападений. Тольяттинец караулил жертв в безлюдных местах, наносил им удары ножом и убегал.

Ранее местные сообщали, что 30 ноября на аллее Рябинового бульвара злоумышленник ударил ножом 20-летнюю девушку, на следующий день неизвестный мужчина с похожими приметами на бульваре Космонавтов напал с ножом на 46-летнюю женщину.

Уголовное дело возбуждено по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».