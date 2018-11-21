Главным источником звонков о «минировании» в России оказалась Украина

Анонимные звонки о якобы заминированных объектах на российской территории обычно поступают с Украины и имеют системный характер, заявил замглавы МВД России Игорь Зубов.

Зубов сказал, что не в курсе, кто стоит за недавними звонками о «минировании» торговых центров и вокзалов в Москве, однако отметил, что обычно такие «массированные» сообщения поступают с украинской территории.

«Мы можем говорить, что есть система со стороны Украины, определенных сил, постоянно нас тренировать с точки зрения общественной безопасности», – приводит его слова РИА «Новости».

Массовые звонки о «минировании» учреждений и торговых центров в России начались 11 сентября 2017 года. По данным московского управления ФСБ, волна анонимных звонков охватила 75 из 85 регионов России. В частности, в столице зафиксировано около 600 таких сообщений, еще около сотни – в Московской области. Ущерб от «минирований» только в Москве составил 150 млн рублей. Почти 2 млн человек были эвакуированы из тысяч торговых центров и вокзалов, однако ни в одном случае угроза взрывов не подтвердилась.