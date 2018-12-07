Посольство прокомментировало смерть россиянина в тюрьме США

Российское посольство в США прокомментировало сообщения о том, что в американской тюрьме умер россиянин Герман Волков.

Посольство сообщило в Facebook, что «выясняет принадлежность умершего к российскому гражданству, обстоятельства и причины его смерти». Также устанавливаются «контакты его родственников».