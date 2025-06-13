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    Андрей Медведев Андрей Медведев Русским дали вспомнить, что они есть

    Праздник сегодня настоящий. День, я бы сказал, политического спасения России. Русский флаг со Спасом Нерукотворным в сегодняшней армии – это сильно отложенный результат тех дней, когда русским дали вспомнить, что они есть.

    23 комментария
    Дмитрий Самойлов Дмитрий Самойлов Россия достойна праздника сама по себе

    Теперь, в 2025 году, словосочетание День России воспринимается как что-то и уместное, и своевременное, и торжественное. За 35 лет Россия прошла огромный путь и теперь уже не так важно, в честь какого именно события сделан праздничным этот день.

    6 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Мертвые рассказывают об Украине красноречивее, чем живые

    Когда рефрижераторы с телами погибших солдат ВСУ прибыли на границу, украинская сторона отказалась их принимать. За 6 тыс. погибших Украина должна выплатить их семьям около 2 млрд долларов. Денег нет, но существует и политическое измерение проблемы.

    5 комментариев
    13 июня 2025, 05:34 • Новости дня

    Военкор Федоров объяснил, для чего ВСУ расставляют на дорогах «дрон-светофоры»

    Военкор Федоров рассказал о «дрон-светофорах» ВСУ на дорогах СВО

    Tекст: Ирма Каплан

    ВСУ стали устанавливать вдоль дорог «дрон-светофоры», которые реагируют на наличие беспилотников в небе и сообщают, чистое оно или стоит приготовиться к атаке БПЛА, сообщил военный корреспондент Кирилл Федоров в Telegram-канале.

    «Нужны данные светофоры для раннего предупреждения водителей на логистических путях, так что теперь и «светофоры» являются легитимной целью для уничтожения», – написал военкор.

    К посту он прикрепил фото «дрон-светофора», который выглядит, как тренога с прямоугольной черной пластиной, как обычный светофор, с защитной крышей сверху и по бокам. Внизу прямоугольника надпись «Небо чистое».

    О технической начинке изобретения не известно, возможно, его нет и вся чудо-конструкция – не более, чем натянутая светоотражающая пленка, которая отражает часть неба и позволяет видеть БПЛА при наличии.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин на совещании по теме вооружений указал на необходимость оперативного развертывания и совершенствования войск беспилотных систем как отдельного рода войск.

    Производство отечественных беспилотников в России за год увеличилось почти втрое. В разработке беспилотников принимают участие более 600 компаний.

    12 июня 2025, 06:47 • Новости дня
    Российские войска разгромили группу спецназа ВСУ в Сумской области

    Tекст: Антон Антонов

    В районе Бояро-Лежачи в Сумской области группировкой российских войск «Север» была вскрыта группа бойцов Сил специальных операций Украины, большая часть группы ВСУ ликвидирована.

    «По противнику отработали наши операторы FPV, которые уничтожили большую часть оккупантов, оставшиеся в живых укрылись в лесополосе на украинской территории. Ведется поиск и уничтожение противника», – сообщил связанный с группировкой «Север» Telegram-канал «Северный Ветер».

    Кроме того, на Теткинском и Глушковском направлениях отражены попытки прорыва российской границы украинскими военными из Искрисковщины и Рыжевки. За сутки уничтожено четыре единицы вражеской техники.

    «Анализ некрологов показал, что командование ВСУ доукомплектовывает штурмовые подразделения (225 и 425 ошп) за счет военнослужащих противопожарных взводов механизированных бригад», – говорится в сообщении.

    На Сумском направлении российские войска «продвигаются в приграничных лесных массивах и ведут бои на южной окраине села Новониколаевка», а также «продвинулись в Яблоновке и Юнаковке». В семи безуспешных контратаках в районе Кондратовки, Новониколаевки и Юнаковке ВСУ задействовали свыше 50 человек, большинство из них были ликвидированы, «остальные сбежали», сообщил «Северный Ветер».

    На Волчанском и Липцовском направлениях уничтожено четыре штурмовые группы ВСУ, артиллерийские и минометные расчеты противника.

    «За сутки потери противника составили свыше 160 человек (из них более 100 на Сумском и свыше 30 на Теткинском направлениях)», – сказано в сообщении.

    Напомним, бойцы группировки войск «Север» с 5 мая отразили около 200 попыток ВСУ прорваться на российскую территорию.

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    12 июня 2025, 20:12 • Новости дня
    Захарова вспомнила Гоголя после недовольства главы МИД Украины из-за Дня России

    Захарова: Сибигу должны огорчить рефрижераторы с украинцами, а не поздравления с Днем России

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Представитель МИД России Мария Захарова раскритиковала главу МИД Украины Андрея Сибигу за недовольство поздравлениями с Днем России, напомнив о печальной ситуации с телами украинских военных.

    Захарова прокомментировала заявление главы МИД Украины Андрея Сибиги, в своем Telegram-канале. Сибига заявлял, что ему «особенно неприятно» читать новости о поздравлениях с Днем России от представителей ряда стран.

    По ее мнению, нормальным было бы огорчаться из-за того, что Владимир Зеленский не позволяют забирать тела погибших украинских военных для достойного погребения. Она добавила: «Чужая радость вызывает больше расстройства, чем свое горе. Гоголь, конечно, был гением – все описал».

    Таким образом Захарова раскритиковала реакцию украинского дипломата, противопоставив ее человеческому отношению к трагическим событиям на Украине.

    Напомним, госсекретарь США Марко Рубио поздравил россиян с Днем России в письменном заявлении.

    Глава РФПИ Кирилл Дмитриев назвал это поздравление «знаковым разрывом» с предыдущей администрацией.

    Поздравление США с Днем России стало первым с начала конфликта на Украине и свидетельствует о перемене отношений между странами.

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    12 июня 2025, 11:40 • Видео
    Пентагон урежет мечты Зеленского

    Глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что бюджет на закупки нового вооружения для Украины будет сокращен. Это хорошо. Но для быстрого окончания конфликта нужно еще кое-что.

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    12 июня 2025, 15:40 • Новости дня
    Источник: Взятие Петровского в ДНР открывает путь к главному хабу ВСУ
    Источник: Взятие Петровского в ДНР открывает путь к главному хабу ВСУ
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские силы продвинулись к стратегически важному логистическому центру украинских войск после взятия населенного пункта Петровского в Донецкой народной республике, рассказали в силовых структурах.

    Речь идет о селе Новопавловка, находящемся на границе с Днепропетровской областью, передает ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

    «Освобождение Петровского выводит ВС РФ к Новопавловке Днепропетровской области, до которой остается всего несколько километров. На сегодня это ключевой логистический хаб противника», – приводит агентство слова собеседника.

    Напомним, подразделения группировки войск «Центр» активными действиями освободили населенные пункты Петровского и Алексеевка в ДНР.

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    12 июня 2025, 16:00 • Новости дня
    Путин встретился в Кремле с участниками проекта «Время героев»

    Путин раскрыл цель проекта «Время героев»

    Путин встретился в Кремле с участниками проекта «Время героев»
    @ Григорий Сысоев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин поздравил участников образовательной программы для ветеранов и участников спецоперации «Время героев» с Днем России в ходе встречи в Кремле.

    Глава государства обратился к собравшимся с приветствием и поздравлениями, передает ТАСС. «Уважаемые друзья, добрый день. Сегодня у нас праздник, День России. Я вас всех сердечно с этим поздравляю. С праздником», – сказал Путин.

    Он подчеркнул, что участие в программе «Время героев» является еще одной возможностью продолжить служение Отечеству. Путин также отметил, что программа создана для того, чтобы связать сегодняшний день и будущее России с героями страны.

    «Мне очень хотелось, когда мы организовывали эту программу, чтобы она создавала условия для того, чтобы не по названию, а по сути сегодняшний день и завтрашний день страны был связан с такими людьми, как вы, чтобы это было ваше время. Поэтому и назвали программу «Время героев», – сказал он, передает РИА «Новости».

    Президент выразил уверенность в необходимости развития платформы и рассчитывает, что в ближайшее время программа приобретет в России широкий размах.

    Накануне пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков сообщил, что Путин в День России намерен провести встречу с участниками программы «Время героев».

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    12 июня 2025, 17:29 • Новости дня
    Писториус исключил передачу ракет Taurus на Украину

    Министр обороны ФРГ подтвердил отказ передавать ракеты Taurus Киеву

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что передача Украине крылатых ракет Taurus не обсуждается, несмотря на переговоры в Киеве о других поставках.

    Берлин не рассматривает вариант передачи Украине ракет Taurus, передает ТАСС. Министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил об этом после переговоров с Владимиром Зеленским в Киеве.

    «Вы задали мне вопрос, рассматриваем ли мы это? Я отвечаю вам: нет!» – подчеркнул он в ходе общения с журналистами.

    Владимир Зеленский сообщил, что во время встречи обсуждался план поставок немецких систем ПВО IRIS-T. По его словам, расчетный срок поставок составит три года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Минобороны Германии Борис Писториус приехал в Киев для обсуждения продолжения военной помощи киевскому режиму.

    Писториус также заявил, что украинская армия получит первые немецкие дальнобойные системы через некоторое время.

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    12 июня 2025, 16:20 • Новости дня
    Российский военный рассказал о пытках в украинском плену

    Tекст: Валерия Городецкая

    Боец ВС России Игорь Бирюков рассказал, что во время пребывания в плену на Украине его избивали, держали с поднятыми руками и почти не кормили.

    По его словам, сразу после захвата пленных поставили на колени, подняли руки и стали избивать горячими предметами, нанося удары по голове, рукам, ребрам и почкам, передает ТАСС.

    Бирюков подчеркнул: «Когда нас привезли на первую точку, там были пять человек. Нас поставили на колени, заставили поднять руки вверх. Первый вопрос был: «Зачем мы сюда пришли?». И затем двое военнослужащих ВСУ достали из печки горячие кочергу и совок. Начали нас с Рудиком избивать по очереди. Били очень жестоко. По ногам, по коленям, по легким, по почкам, по голове. Меня очень сильно по голове [били]. Ломали руку, ломали ребра. Рудику так же доставалось. У него тоже были сломаны рука, ребра».

    Военный сообщил, что украинские солдаты заставляли пленников долго держать руки поднятыми, а за малейшее опускание рук следовали удары. После допроса пленных перевозили на другую точку, где избиения были реже, однако питание оставалось скудным – к примеру, на пятерых человек приходилась одна банка каши, и хлеб не выдавался. Также добавил, что на одной из точек находились гражданские фотокорреспонденты.

    Бирюков отметил, что российских военных неоднократно записывали на видео, заставляя под угрозой оружия жаловаться на своих командиров. По его словам, условия содержания оставались тяжелыми на протяжении всего времени пребывания в плену.

    Ранее военнослужащий с позывным «Тар» раскрыл подробности истязаний, которые ему и другим пленным устраивали украинские неонацисты.

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    12 июня 2025, 12:40 • Новости дня
    Глава Роскосмоса: Россия создаст первую ядерную электростанцию на Луне

    Глава Роскосмоса Баканов: Россия создаст первую ядерную электростанцию на Луне

    Глава Роскосмоса: Россия создаст первую ядерную электростанцию на Луне
    @ Виталий Аньков/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    В ближайшие годы Роскосмос планирует развернуть первую ядерную электростанцию на Луне, которая станет основой для будущих лунных баз.

    О планах по созданию первой российской ядерной электростанции на Луне и продолжении изучения Венеры рассказал глава Роскосмоса Дмитрий Баканов в поздравлении с Днем России, его слова приводит Telegram-канал госкорпорации. В числе приоритетных задач также названо создание новой орбитальной станции, которая должна заменить действующую МКС.

    Баканов подчеркнул, что Россия остается единственной страной, которая смогла посадить аппарат на поверхности Венеры. Он отметил, что в числе ближайших задач – масштабирование орбитальной группировки для увеличения скорости интернета по всей стране, повышение точности системы ГЛОНАСС, а также модернизация отечественных ракет и космических кораблей.

    Глава Роскосмоса заявил: «Впереди – грандиозные цели. Нам предстоит реализовать такие проекты, которые требуют смелости, масштаба мысли и инженерного гения».

    По словам Баканова, День России напоминает о единстве и огромном потенциале страны, а космические достижения становятся воплощением национального характера и основой для будущего роста экономики и повышения качества жизни.

    Ранее Роскосмос сообщил, что к инициативе по созданию Международной научной лунной станции присоединились 13 государств, включая страны БРИКС, такие как Египет, Эфиопия и ЮАР.

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    12 июня 2025, 08:27 • Новости дня
    Актера Михаила Ефремова внесли на украинский сайт «Миротворец»
    Актера Михаила Ефремова внесли на украинский сайт «Миротворец»
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российский актер Михаил Ефремов попал в списки украинского экстремистского сайта «Миротворец».

    Артист внесен в списки сайта за положительное отношение к действиям России на Украине, а также за «информационную поддержку» спецоперации, передает ТАСС.

    В апреле Михаил Ефремов освободился из колонии по условно-досрочному освобождению и отправился к месту регистрации в Москву.

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    12 июня 2025, 12:00 • Новости дня
    Дроноводы доставили флаг России в Херсон

    Tекст: Валерия Городецкая

    В День России беспилотник ВС РФ перенес государственный флаг через водную преграду и водрузил его на здание в Херсоне, временно оккупированном украинскими военными.

    Операцию осуществил расчет FPV-дронов 18-й общевойсковой армии группировки войск «Днепр», передает ТАСС. Дрон с государственным флагом России был установлен на крыше многоэтажного дома.

    Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил о благоприятной военно-политической обстановке для освобождения Херсона и правобережья.

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    12 июня 2025, 07:56 • Новости дня
    Рубио поздравил россиян с Днем России
    Рубио поздравил россиян с Днем России
    @ Samuel Corum/Pool/CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Пресс-служба Госдепа распространила письменное заявление госсекретаря США Марко Рубио, в котором тот поздравил россиян с Днем России.

    «От лица американского народа я хочу поздравить россиян с Днем России», – приводит ТАСС слова Рубио.

    Рубио подчеркнул стремление Вашингтона к конструктивному взаимодействию с Москвой с целью урегулирования конфликта на Украине. Госсекретарь выразил надежду, что достижение мира поспособствует укреплению взаимовыгодных отношений между США и Россией.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, новый посол России в США Александр Дарчиев сообщил, что вручил верительные грамоты главе американского государства Дональду Трампу в Белом доме. Он отметил, что Трамп «принял оригиналы верительных грамот именно накануне Дня России». Лидеры ряда стран направили президенту России Владимиру Путину поздравления по случаю Дня России.

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    12 июня 2025, 17:05 • Новости дня
    Путин и герои СВО прокричали троекратное «ура» в Кремле
    Путин и герои СВО прокричали троекратное «ура» в Кремле
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин вместе с участниками программы «Время героев» прокричал троекратное «ура» в честь бойцов спецоперации на Украине, находящихся на фронте.

    Глава государства предложил почтить военных этим традиционным воинским кличем, отметив, что хочется, чтобы его услышали на линии боевого соприкосновения, передает ТАСС.

    Путин заявил: «Отмечая сегодня праздник, День России, давайте вспомним про тех ребят, которые сейчас находятся на линии боевого соприкосновения, на фронте. И в их честь, как это нередко бывает в военных коллективах, именно в их честь, так чтобы они услышали нас из Кремля, встанем и трехкратное «ура» военное в их честь [прокричим]».

    Все присутствующие, включая самого президента, встали и прокричали трижды: «Ура! Ура! Ура!».

    Напомним, президент России Владимир Путин поздравил участников образовательной программы для ветеранов и участников спецоперации «Время героев» с Днем России в ходе встречи в Кремле.

    Глава государства рассказал, что на День России поздравит бойца спецоперации и его супругу, которые сыграли свадьбу после его совета.

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    12 июня 2025, 10:46 • Новости дня
    Американский аналитик заявил о начале падения киевского режима

    Американский аналитик Риттер заявил о начале падения киевского режима

    Tекст: Валерия Городецкая

    Американский военный эксперт Скотт Риттер охарактеризовал ситуацию в Киеве как начало краха украинских властей из-за военных и экономических неудач.

    Об этом аналитик заявил в эфире YouTube-канала Glenn Diesen, передает РИА «Новости». По словам Риттера, «военный коллапс уже произошел», а экономика на Украине фактически прекратила функционировать. Он уточнил, что киевский режим не может выплатить компенсации семьям погибших, поскольку средства на это закончились.

    Риттер также отметил, что на Украине осталась острая нехватка боеприпасов и средств противовоздушной обороны, а российская авиация получила преимущество в небе. «Не осталось боеприпасов, не осталось ПВО, российская авиация доминирует на поле боя», – заявил он.

    По мнению аналитика, подобное положение дел ведет к упадку морального духа в стране и исключает возможность для Киева добиться каких-либо успехов в противостоянии с Россией. Риттер уверен, что конфликт завершится на условиях Москвы, и считает это неминуемым.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что Европа начинает осознавать реальность на поле боя в зоне спецоперации, и выясняла, что будет с Украиной, если эту реальность не осознает в итоге киевский режим.

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    12 июня 2025, 08:01 • Новости дня
    Над Россией за ночь сбили 52 украинских дрона

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Дежурные средства противовоздушной обороны с вечера 11 июня до раннего утра 12 июня уничтожили и перехватили 52 украинских беспилотника самолетного типа над российскими регионами, сообщило Минобороны.

    С 21.00 мск 11 июня до 4.10 мск 12 июня ПВО уничтожили 41 дрон в небе над Белгородской областью, шесть – над Брянской, три – над Москвой и Подмосковьем, и два – над Крымом, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Ночью 12 июня губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщал, что ударные украинские дроны были уничтожены над Акимовкой, Мелитополем и Токмаком.

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    12 июня 2025, 08:50 • Новости дня
    Министр обороны Германии Писториус прилетел в Киев

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Глава немецкого министерства обороны Борис Писториус приехал в украинскую столицу, там планируется обсуждать продолжение военной помощи киевскому режиму, сообщают немецкие СМИ.

    Писториус намерен обсудить в Киеве дальнейшую военную помощь Украине, передает РИА «Новости» со ссылкой на Tagesschau.

    Ранее Писториус заявлял, что ВСУ в скором времени получат немецкие дальнобойные системы.

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    12 июня 2025, 14:50 • Новости дня
    Посол России в Австрии объявил об уходе с поста

    Любинский сообщил о завершении работы послом России в Австрии

    Tекст: Валерия Городецкая

    Дмитрий Любинский сообщил о завершении своей миссии посла в Австрии, отметив, что впереди его ждут новые задачи и вызовы.

    Посол России в Вене Дмитрий Любинский в ближайшее время завершит свою работу, передает РИА «Новости». Он выступил на приеме по случаю Дня России и рассказал о скором окончании своей почти десятилетней миссии в Австрии.

    «В ближайшие недели предстоит завершение моей без малого десятилетней миссии в качестве чрезвычайного и полномочного посла Российской Федерации в Австрийской Республике», – заявил дипломат.

    Любинский лично поблагодарил коллег – руководителей дипломатических миссий России в Вене за плодотворную совместную работу. Он также подчеркнул, что вместе с супругой рад возвращению на родину и отметил, что впереди ждут новые задачи и вызовы. В завершение своей речи посол поздравил всех присутствующих с Днем великой России.

    Ранее посол России в Турции Алексей Ерхов объявил о завершении своей работы на посту главы диппредставительства.

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      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

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