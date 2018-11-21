Медведеву припомнили слова про «денег нет»

В ходе большого интервью премьера Дмитрия Медведва федеральным телеканалам ведущая НТВ Ирада Зейналова задала вопрос, в котором припомнила ему слова «денег нет, но вы держитесь».

Медведев говорил о том, что у России впервые за несколько лет будет «существенно профицитный бюджет», что показывает правильное распоряжение доходами. По словам премьера, российская экономика имеет запас прочности, который только увеличивается, сообщает BFM.

«Когда президент ставил задачи, он говорил: нам нужен прорыв. Посчитали стоимость прорыва – 8 трлн. Дмитрий Анатольевич, а деньги в результате нашли? Нашли ли и где искали?» – спросила у него Зейналова.

«Да, деньги конечно нашли», – ответил Медведев, добавив, что 8 трлн рублей – это деньги, необходимые для выполнения национальных целей развития. Однако есть и «стандартные расходы», которые «никто не отменял».

«Все это составит 23 трлн рублей – огромные деньги на развитие страны. Эти деньги найдены», – подчеркнул Медведев.

Судя по всему, Зейналова формулировкой вопроса («нашли ли деньги?») напомнила о разговоре Медведева с жителями Крыма в 2016 году, когда он пожелал хорошего настроения после фразы «Денег нет».

«Ее (индексации пенсий) нигде нет. Мы вообще не принимали (решения об этом). Просто денег нет. Найдем деньги – сделаем индексацию. Вы держитесь здесь, вам хорошего настроения и здоровья», – заявил тогда Медведев жителям Крыма.