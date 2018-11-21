Дудя обвинили в вопиющем плагиате после нового интервью

Актриса и режиссер Александра Франк заявила, что журналист Юрий Дудь украл две трети вопросов из ее интервью с Сергеем Буруновым, которое вышло в январе 2018 года.

«Внимание! Юрий может сдуть, сдуть может Юрий». Недели две назад звонит мне директор Сергея Бурунова, просит исходники КиноТеста (моего интервью с Сережей, которое вышло в январе). Мол, Сережа идет на интервью к Дудю – а тому для подготовки нужно как можно больше информации», – сообщила Франк на своей странице в Facebook.

Она отметила, что Бурунов согласился, и она отправила расшифровку двухчасового интервью и написала свои впечатления от работы с Сергеем.

«И вот я стала ждать выхода выпуска ВДудя с Сережей, радуясь, что другу будет проще общаться с подготовленным интервьюером. Грело душу и то, что я помогаю журналисту хорошо сделать свою работу и поддержать репутацию самого честного ведущего. Сказать я могу только одно! Юрий, спасибо вам огромное, что озвучили три четверти моих вопросов – я журфак не заканчивала, но было так приятно слышать мои формулировки из уст дипломированного специалиста!» – подчеркнула актриса, заявив, что они с Дудем «удивительным образом одинаково почувствовали истинную натуру Сергея и даже сказали об этом одними и теми же словами».

Дудь пока никак не прокомментировал обвинения в плагиате. Напомним, интервью журналиста вышло с актером Буруновым накануне.

Ранее режиссер Никита Михалков в интервью Дудю рассказал о дружбе с Путиным и отношении к сексуальным меньшинствам.