Михалков в интервью Дудю рассказал о дружбе с Путиным

Режиссер Никита Михалков в интервью блогеру Юрию Дудю рассказал о своей дружбе с президентом Владимиром Путиным и отношении к сексуальным меньшинствам.

«Когда он (Путин) работал в администрации, меня пригласили со странным вопросом – действительно ли я собираюсь баллотироваться в президенты. Я сказал, что нет. Так мы познакомились», – вспомнил Михалков в интервью Дудю.

Режиссер отметил, что у президента «есть друзья, которые дружат с ним с детства». «Значит, дружба зависит не от того, кем ты являешься, а тем, какой ты друг. Он верный друг». – добавил он.

«Мы встречаемся по каким-то поводам. Они не носят регулярного характера. Я имею возможность пользоваться этим. Но я этим не злоупотребляю. Я никогда и ничего не попросил у него для себя. Однажды ребята из ФСО мне сказали: «Знаешь, почему он тебя любит? Потому что никогда не выходит отсюда с пачкой бумаг», – заявил Михалков комментарии Дудю.

При этом режиссер отметил, что ему нравится далеко не все в стране, за это, по его словам, несут ответственность все, в том числе Путин. Режиссер, в частности, раскритиковал «ручное управление» и систему Единого государственного экзамена (ЕГЭ). «Я не с Владимиром Путиным не согласен. А с тем, что происходит. Я не согласен с решением об образовании: что министерство науки и образования это одно и то же заведение. Не согласен, что можно не видеть, что министр МЧС безнаказанно нарушает все, что можно нарушить», – заявил режиссер.

Также в ходе интервью режиссер заявил, что недавние пожары в Калифорнии и «затопление Европы» – это божья кара. «Посмотри, что творится в мире. Как горит Калифорния, как затопляет Европу. Думаешь, просто так происходит? Господь не наказывает иностранцев, он наказывает человечество. И нас в том числе. Он наказывает всех. И тебя, и меня. Всех. За предательство человеческого существования, традиций, культуры, религии», – отметил Михалков.

Он также заявил, что отрицательно относится к гомосексуализму, однако если артист хороший – ему все равно, с кем он ведет свою половую жизнь.

Комментируя то, что его «многие не любят», режиссер заявил: «Не страшно быть нелюбимым ни за что, страшно, когда есть, за что не любить. Меня не любят люди, которые меня не знают. Мне было бы очень страшно, если бы меня не любили люди, которые меня знают и за то, что они обо мне знают».