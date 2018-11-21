Прилепин показал бурную реакцию украинских СМИ на свою новую должность

Российский писатель Захар Прилепин разместил в соцсетях скриншоты заголовков украинских СМИ, и прокомментировал их реакцию на свою новую должность.

«Ужасы нашего городка», – посмеялся Прилепин во «ВКонтакте» над заголовками украинских СМИ.

Он разместил скриншоты новостей «Боевик Прилепин получил руководящую должность в России», «Без гей-лобби и гей-парада: Мединский нашел двух гомофобов для МХАТа имени Горького», «Писателя-террориста Прилепина взяли в руководство одного из самых известных театров России», «МХАТ имени Моторолы»: соцсети о последних новостях российского театра».

Ранее сообщалось, что по решению министерства культуры режиссер Эдуард Бояков возглавил Московский художественный академический театр (МХАТ) им. Горького. Его заместителем по литературной части стал писатель Захар Прилепин.

Напомним, накануне Прилепин заявил, что больше не вернется в ополчение ДНР, объяснив это тем, что республика превратилась в подобие «очередного региона России».