Прилепин отказался снова воевать в Донбассе

Писатель Захар Прилепин заявил, что больше не вернется в ополчение ДНР, объяснив это тем, что республика превратилась в подобие «очередного региона России».

По его словам, после гибели главы ДНР Александра Захарченко республика претерпела кардинальные изменения и стала похожа на «очередную область России». Он подчеркнул, что Россия «к этому не имеет отношения», но бизнес там делает «примерно то же самое, что в России». Об этом он заявил в интервью словенскому телеканалу RTV 4.

Также Прилепин заявил, что ехал в Донбасс, так как там это была территория свободы.

«Я чувствовал, что там весна. Сейчас там не мое время. И я перестал быть военным, я – гражданский человек», – отметил он.

По словам писателя, он сопереживает народу Донбасса, помогает республике.

«У меня гуманитарный фонд, мой батальон, я остаюсь его куратором, но я больше не хочу воевать за интересы большого бизнеса. Я не хочу воевать за капитализм», – отметил Прилепин.

В июле Прилепин ушел из армии ДНР. Он объяснял уход из ополчения в интервью газете ВЗГЛЯД.