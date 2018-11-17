Тренер связал успехи Загитовой с шумихой в интернете

Тренер Даниил Глейхенгауз рассказал, как влияет шумиха в интернете на спортивные достижения олимпийской чемпионки по фигурному катанию Алины Загитовой.

«Всего должно быть в меру. В последнее время и в интернете, и везде было много всяких комментариев, разговоров. Хочется, чтобы этого было поменьше», – приводит его слова РИА «Новости».

Глейхенгауз отметил, что Загитова достаточно юна, и ей было бы легче тренироваться, если бы она не переживала, что кому-то нравится, а кому-то нет.

«Мы не можем ей запретить что-то читать, а что-то нет, все равно у всех есть телефоны, интернет и так далее. Просто мы обсуждаем некоторые моменты, стараемся донести, на что надо обращать внимание, на что не надо», – сказал тренер.

Наставник спортсменки сказал, что ее окружают заботой и теплом. «Кроме тренерских наставлений стараемся еще и как родители быть для нее», – добавил Глейхенгауз.

Ранее Загитова призналась, что была очень расстроена неудачей на чемпионате мира 2018 года, когда после трех падений во время выступления она заняла пятое место, и призналась, что запивала горе газировкой.

В ноябре Загитова одержала победу на этапе Гран-при по фигурному катанию в Москве, а в начале декабря ее выбрали лучшей спортсменкой 2018 года.