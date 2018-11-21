В России выбрали лучшего тренера, спортсменку и спортсмена 2018 года

В Москве состоялась торжественная церемония вручения Национальной спортивной премии в области физической культуры и спорта, в ходе которой были награждены лучший тренер, спортсменка и спортсмен России по итогам 2018 года.

Так, в категории «Лучшая спортсменка» лауреатом Национальной спортивной премии Министерства спорта России в номинации «Гордость России» стала фигуристка Алина Загитова, передает ТАСС.

На Олимпийских играх в Пхенчхане Загитова завоевала золото в одиночном катании и серебро в команде, стала чемпионкой Европы, победила на этапах Гран-при в Хельсинки и Москве и пробилась в финал соревнований, ей принадлежат мировые рекорды в короткой и произвольной программах, а также по сумме двух программ.

«Мне очень приятно получить эту награду, спасибо всем тем, кто сделал многое для того, чтобы я получила эту премию. (...) Спасибо всем, кто помог сделать меня лучше и кто проголосовал за меня», – сказала Загитова в видеообращении.

На звание лучшей спортсменки года также претендовали чемпионка мира по фехтованию Инна Дериглазова и гимнастка Ангелина Мельникова, ставшая чемпионкой Европы и серебряной призеркой чемпионата мира.

В категории «Лучший спортсмен года» победил чемпион Олимпийских игр 2018 года в Пхенчхане хоккеист петербургского СКА Павел Дацюк.

На звание лучшего спортсмена года также претендовали четырехкратный призер Олимпиады-2018 лыжник Александр Большунов и серебряный призер чемпионата мира легкоатлет Сергей Шубенков.

В категории «Тренер года» лауреатом Национальной спортивной премии в номинации «Гордость России» стал главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов, под руководством которого российская команда добилась исторического достижения, дойдя до четвертьфинала домашнего чемпионата мира, где уступила будущему финалисту команде Хорватии в серии пенальти.

На звание лучшего тренера года также претендовали глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе и личный тренер чемпионки Европы, победительницы «Бриллиантовой лиги» в прыжках в высоту Марии Ласицкене Геннадий Габрилян.