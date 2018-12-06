Спецслужбам Австралии пообещали неограниченный доступ к личным данным граждан

Правительство Австралии собралось расширить полномочия полиции и спецслужб, предоставив им неограниченный доступ к частной переписке граждан страны в электронной почте или мессенджерах, сообщает национальный телеканал SBS.

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон подчеркнул, что недопустимо медлить с принятием поправок в законодательство и «играть с национальной безопасностью», так как «остановить террористов важнее всего», передает ТАСС.

По его словам, предлагаемые меры станут гарантом безопасности Австралии и обеспечат надлежащий контроль над теми, кто может иметь связи с террористами.

Поправки должны существенно расширить список правонарушений, для профилактики которых сотрудники служб охраны правопорядка смогут игнорировать требования законов, охраняющих частную жизнь граждан.

В случае принятия закона все полномочия полиции и спецслужб касательно доступа к частной переписке в электронной почте или мессенджерах будут значительно расширены, а организации, предлагающие услуги обмена сообщениями, будут обязаны предоставлять правоохранителям неограниченный доступ к данным клиентов.

Ожидается, что изменения в законодательстве будут приняты до конца этой недели.

Напомним, в начале ноября в здание торгового центра в деловом квартале Мельбурна врезался автомобиль, после чего на прибывших сотрудников полиции набросился человек с ножом. После этого власти Австралии решили создать спецподразделение антитеррора с «весьма широкими полномочиями».

Тем не менее, жителей Австралии предупредили о сохранении угрозы терактов.