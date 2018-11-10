Власти Австралии предупредили о сохранении угрозы терактов

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон предупредил о сохранении на территории страны угрозы терактов, сообщил телеканал SBS.

Глава австралийского правительства признал, что «угроза терроризма все еще остается актуальной», передает ТАСС.

«Экстремизм по всему миру принимает множество форм, ни одна религия не застрахована от этого. Но здесь, в Австралии, самой большой угрозой религиозного экстремизма является радикальная и опасная идеология экстремистского ислама», – заявил Моррисон.

По его словам, особая ответственность в этой связи лежит на исламских религиозных лидерах Австралии, которые «должны быть начеку», чтобы защищать свои общины от развития опасных учений.

Накануне в здание торгового центра в деловом квартале Мельбурна врезался автомобиль, после чего на прибывших сотрудников полиции набросился человек с ножом.