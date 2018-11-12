Власти Австралии решили создать спецподразделение антитеррора

Министр внутренних дел Австралии Питер Даттон объявил о создании в стране специального антитеррористического подразделения быстрого реагирования с «весьма широкими полномочиями».

По задумке властей Австралии, бойцы спецподразделения будут заниматься исключительно борьбой с терроризмом, чтобы иметь возможность реагировать на угрозы максимально быстро, передает ТАСС

«Наша антитеррористическая служба будет создана по примеру британских подразделений и наделена весьма широкими полномочиями, чтобы действовать на опережение, отслеживать людей из списков террористов и контролировать их», – приводит слова министра телеканал SBS.

При этом Даттон признал, что ни полиции, ни другим организациям не удастся полностью ликвидировать угрозу терроризма без помощи и участия всего общества.

Напомним, в пятницу в здание торгового центра в деловом квартале Мельбурна врезался автомобиль, после чего на прибывших сотрудников полиции набросился человек с ножом. В субботу власти Австралии предупредили жителей страны о сохранении угрозы терактов.