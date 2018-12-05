Рядом с федеральным ядерным центром залег в спячку медведь

Дикий медведь пробрался на территорию города Снежинск (закрытое административно-территориальное образование (ЗАТО), Челябинская область) и устроился на зимнюю спячку; местные власти решили взять животное под охрану.

Начальник Снежинского лесничества Николай Кулешов рассказал, что Медвсудьбу медведя обсуждали на совещании в администрации города, передает «Интерфакс».

Он отметил, что сложившаяся ситуация является серьезной проблемой, и в городе «впервые столкнулись со случаем, чтобы медведь подошел так близко к людям».

«Пока нашему лесничеству поставлена задача обеспечить безопасность – затруднить проход и проезд людей к месту зимовки», – добавил Кулешов.

По не выяснено, каким образом медведь пробрался через ограждение на территорию ЗАТО. Зверя обнаружили два дня назад: медвежьи хлопоты по устройству берлоги на дне оврага были сняты квадрокоптером.

В данный момент специалисты пытаются понять, почему медведь фактически вышел из леса и остановился вблизи проезжей части, но «однозначного ответа нет»; существует вероятность, что «это связано с миграцией».

Отметим, что на территории Снежинска установлен особый режим с целью обеспечения безопасного функционирования Российского федерального ядерного центра - Всероссийского научно-исследовательского института технической физики им. академика Е. И. Забабахина (ВНИИТФ), который занимается разработкой ядерных боеприпасов.