МИД Словакии отказался комментировать высылку российского дипломата

Министерство иностранных дел Словакии решило не комментировать высылку российского дипломата, как детали инцидента, заявил пресс-секретарь внешнеполитического ведомства Борис Гандел.

«МИД не будет комментировать факт высылки российского дипломата из Словакии. Комментариев не будет и по поводу каких-либо деталей», – передает его слова ТАСС.

Ранее премьер Словакии Петер Пеллегрини объявил о решении высылать российского дипломата за «шпионскую деятельность». В Совфеде и Госдуме пообещали зеркальный ответ на действия Братиславы.