Словакия выслала российского дипломата

Премьер-министр Словакии Петер Пеллегрини объявил о решении Братиславы высылать российского дипломата, якобы вовлеченного в шпионскую деятельность.

«Мы выдворили его 22 ноября, и он покинул Словакию в течение 48 часов», – заявил Пеллегрини, слова которого передает ТАСС со ссылкой на Reuters.

В посольстве России в Словакии сообщили, что изучают информацию о высылке российского дипломата, передает РИА «Новости».

Это не первый инцидент с якобы раскрытым в Европе российским шпионом. Так, 13 ноября земельный суд Зальцбурга отказался заключать под стражу 70-летнего мужчину, который подозревается в 20-летней разведывательной деятельности в пользу России.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о причинах «шпионского скандала».