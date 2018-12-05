В Совфеде и Госдуме отреагировали на высылку российского дипломата из Словакии

В Совете Федерации и Госдуме заявили, что Москва ответит зеркально на выдворение российского дипломата из Словакии.

Так, первый замглавы международного комитета Совфеда генерал ФСБ Владимир Джабаров заявил, что «Россия ответит зеркально на действия Словакии», передает РИА «Новости».

Его поддержал член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов. «Ответ всегда зеркальный в таких ситуациях. Я сомневаюсь, что наше внешнеполитическое ведомство сможет согласиться с этими обвинениями. Скорее всего, мы будем эти обвинения отвергать», – сказал Морозов.

Между тем официальный представитель СВР полковник Сергей Иванов заявил, что Служба внешней разведки не комментирует сообщение о высылке из Словакии российского дипломата.

Ранее в среду премьер-министр Словакии Петер Пеллегрини объявил о решении Братиславы высылать российского дипломата, якобы вовлеченного в шпионскую деятельность.