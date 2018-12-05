Тематический поезд о волонтерстве запустят в московском метро

Новый тематический состав «Поезд изменений. Истории волонтеров» появится в Национальный день добровольца, 5 декабря, на Арбатско-Покровской линии Московского метрополитена.

Поезд будет посвящен добровольчеству в России и людям, которые своими делами меняют мир к лучшему, следует из релиза, поступившего в редакцию газеты ВЗГЛЯД.

В церемонии запуска поезда примут участие добровольцы, истории которых рассказаны на стенах вагонов. В составе представлены инициативы в сфере медицинского, социального, «серебряного», патриотического, экологического, школьного, поискового волонтерства. Их авторы расскажут о специфике направления, своих проектах и их результатах.

Концепция визуального оформления поезда включает в себя элементы Stories-формата популярных социальных сетей. Идея призвана погрузить пассажиров в атмосферу дружеского общения и предложить им добавить в собственные истории больше смысла. В дизайне поезда использованы иллюстрации, вопросы, стикеры и хэштеги.

«Поезд изменений. Истории волонтеров» будет курсировать по Арбатско-Покровской (синей) линии в течение 180 дней. Озвучивать названия станций в составе будут послы Года добровольца в России актер Владимир Машков, музыканты Полина Гагарина и Мот, телеведущая Алла Михеева.

Во вторник после завершения деловой программы Международного форума добровольцев прошло торжественное награждение лауреатов конкурса «Доброволец России 2018».

Напомним, 2018 год в России объявлен Годом добровольца. Он призван увеличить количество вовлеченных в активную гражданскую жизнь и задать новый темп развития волонтерского движения.