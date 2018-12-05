Глава МВФ не исключила «черного сценария» в Британии после Brexit

Глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард предупредила, что в экономике Великобритании может реализоваться «черный сценарий», если королевство выйдет из Евросоюза без заключения соглашения с Брюсселем.

По словам главы МВФ, «совершенно очевидно», что в результате Brexit потерь будет больше, чем предупреждали сторонники выхода страны из Евросоюза, передает РИА «Новости».

Так, после оценки экономического состояния Великобритании эксперты фонда пришли к мнению, что в случае выхода королевства из Евросоюза без заключения соглашения с Брюсселем, в экономике Британии не исключен «черный сценарий», рассказала Лагард, выступая в библиотеке американского конгресса в рамках чтений имени Генри Киссинджера.

«Это было очень четкое объяснение того, какие последствия могли бы быть в результате отсутствия соглашения по Brexit», – добавила глава Международного валютного фонда.

Накануне суд ЕС подтвердил право Британии отменить Brexit в одностороннем порядке.

Напомним, в ноябре лидеры 27 стран ЕС утвердили соглашение с Великобританией о ее выходе из состава Евросоюза и политдекларацию о будущих отношениях с Лондоном.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о чудовищных последствиях, которыми пугают британцев в случае Brexit.