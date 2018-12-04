Суд ЕС сообщил о праве Британии отменить Brexit в одностороннем порядке

Великобритания имеет право в одностороннем порядке отозвать уведомление о выходе из Евросоюза, пока стороны официально не заключили соглашение, разъяснил генеральный адвокат Европейского суда юстиции Кампос Санчес-Бордона.

«Статья 50 (Лиссабонского договора о праве выхода из ЕС) позволяет в одностороннем порядке отозвать уведомление о намерении выйти из Евросоюза. Такая возможность сохраняется до тех пор, пока соглашение о выходе официально не заключено», – говорится в заявлении адвоката суда ЕС, передает ТАСС.

В ноябре лидеры 27 стран ЕС утвердили соглашение с Великобританией о ее выходе из состава Евросоюза и политдекларацию о будущих отношениях с Лондоном. Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что в выходе Великобритании из Евросоюза нет повода для радости, это трагедия.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, что Brexit сулит британцам чудовищные последствия. По прогнозу Банка Англии, страну ждет самое сильное падение со времен Второй мировой войны.