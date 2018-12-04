Климкин заявил об опасности посещения Белоруссии для граждан Украины

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин выразил мнение, что некоторым украинским гражданам якобы опасно находиться на территории Белоруссии из-за действий российских спецслужб.

«Я вижу угрозы для некоторых украинских граждан в посещении Беларусии из-за действий российских спецслужб, не из-за действий непосредственно белорусов, но потому, что российские спецслужбы могут работать на белорусском пространстве», – заявил Климкин, слова которого передает УНИАН.

В качестве примера он привел случай гражданина Украины Павла Гриба, который, по словам Климкина, был перевезен с территории Белоруссии в Россию.

Напомним, в октябре посол Украины подтвердил, что пребывание украинцев в Белоруссии может представлять для них «потенциальную опасность». Минск назвал заявления Киева об опасности для украинцев в Белоруссии небылицами.

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