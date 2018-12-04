Суд в Тбилиси арестовал пойманных с оружием соратников Семенченко

Тбилисский городской суд постановил заключить под стражу шестерых граждан Украины и одного гражданина Грузии за незаконное приобретение и хранение оружия, сообщает грузинский Первый канал.

Адвокаты задержанных выступили с ходатайством об освобождении подзащитных под залог, однако суд не удовлетворил их требование, передает РИА «Новости».

Грузинская телекомпания «Имеди» сообщает, что все задержанные являются добровольцами батальона «Донбасс». По данным ТВ, у здания полицейского управления, где находятся задержанные, весь день стоит депутат Верховной рады Украины и экс-руководитель добровольческого батальона «Донбасс» Семен Семенченко. Он, в свою очередь, утверждает, что прибыл в Тбилиси в качестве наблюдателя на прошедший 28 ноября второй тур выборов президента и задержался, чтобы увидеть своих друзей, которые, по его словам, невиновны.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, в выходные в Тбилиси в результате спецоперации были задержаны семеро граждан Украины, у которых нашли оружие. Задержанным грозит до восьми лет лишения свободы.

Среди них оказался депутат Верховной рады Украины от партии «Самопомощь» и бывший командир карательного батальона «Донбасс» Семен Семенченко, однако он избежал ареста, благодаря дипломатическому паспорту. Сам Семенченко обвинил спецслужбы Грузии в «провокации».