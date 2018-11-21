Депутат Рады Семенченко заявил о провокации спецслужб Грузии

Депутат Верховной рады Семен Семенченко, находящийся в Тбилиси, обвинил спецслужбы Грузии в «провокации» в связи с задержанием семи членов батальона «Донбасс» по подозрению в незаконном приобретении и хранении оружия, за что им теперь по грузинским законам грозит до восьми лет лишения свободы, передает корреспондент газет ВЗГЛЯД в Тбилиси.

«Это провокация. Я абсолютно уверен, что оружие им подложили. Скорее всего, ведомства Грузии и Украины сотрудничают. Им выгоден такой скандал, чтобы запугать грузинских избирателей, что вот прибыли украинские бойцы... Задержанные в Тбилиси – это украинские оппозиционеры, они протестуют против коррупции. Они не связаны с политикой», – заявил Семенченко телекомпании «Рустави-2».

По данным телекомпании, среди семерых задержанных во время спецоперации МВД Грузии один гражданин Грузии и шестеро граждан Украины, они члены батальона «Донбасс».

В семье задержанного грузина Луки Чхетия говорят, что он «хотел преподнести родным сюрприз и прибыл с товарищами из «Донбасса» в гости на родину».