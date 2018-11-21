Грузинский эксперт оценил задержание в Тбилиси вооруженных граждан Украины

Эксперт по международным отношениям, бывший ректор дипломатической академии Грузии Сосо Цинцадзе назвал скандальной ситуацию с появлением в Тбилиси вооруженных украинцев, в том числе депутата Верховной рады Семена Семенченко, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

«Ситуация, безусловно, скандальная и экстравагантная. В цивилизованном мире без дипломатических нот или извинений не обошлось бы. Но я думаю, что замнут, потому что и Тбилиси, и Киев не заинтересованы раздувать конфликт сейчас, чтобы сохранить нормальные, партнерские отношения», – сказал он газете ВЗГЛЯД.

Вице-спикер парламента от правящей «Грузинской мечты» Гия Вольский предположил, что появление вооруженных украинцев может быть связано с митингами сторонников экс-президента Михаила Саакашвили в Тбилиси, которые добиваются внеочередных выборов в парламент.

«Очевидно, что задержаны люди, которые не приехали в Грузию с туристическими целями. Это прошедшие специальную подготовку воины», – сказал он журналистам.

По его словам, соответствующие структуры двух стран в сотрудничестве должны установить все детали происшедшего.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, накануне в Тбилиси в результате спецоперации были задержаны семеро граждан Украины, у которых нашли оружие. Им грозит до восьми лет лишения свободы. В числе задержанных в Тбилиси в воскресенье по подозрению в незаконном приобретении и хранении оружия оказался депутат Верховной рады Украины от партии «Самопомощь» и бывший командир карательного батальона «Донбасс» Семен Семенченко.