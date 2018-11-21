Среди задержанных в Тбилиси вооруженных украинцев был депутат Рады Семенченко

В числе задержанных в Тбилиси в воскресенье по подозрению в незаконном приобретении и хранении оружия оказался депутат Верховной рады Украины от партии «Самопомощь» и бывший командир карательного батальона «Донбасс» Семен Семенченко.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель Социалистической партии Украины Илья Кива. По его данным, задержанный в Грузии Семенченко избежал ареста, используя дипломатический паспорт Украины. «Сейчас нардеп вылетел в неизвестном направлении», – добавил он, потребовав от Службы безопасности Украины проверить деятельность и причастность членов партии «Самопомощь» к преступлениям на территории страны и за ее пределами.

Задержание Семенченко в Грузии также подтвердили советник украинского президента Юрий Бирюков и журналист Андрей Дзиндзя.

«У меня есть разного рода контакты, они подтвердили информацию о том, что Семенченко в Тбилиси, что Семенченко втравил нас в дипломатический скандал, что Семенченко подставил «своих» людей и в последний момент сбежал. Сбежал точно так, как сбежал в Иловайске и в Дебальцево», – написал Бирюков. Советник президента Украины отметил, что в ближайшее время МИД Грузии «будет высказывать» украинским дипломатам претензии по поводу действий Семенченко, «ведь он был в Грузии по официальным документам, как представитель власти Украины».

Между тем сам Семенченко опроверг сообщения о своем задержании. «Информация о том, что меня якобы кто-то где-то задерживал, – фейк. Информация, что я «вылетел из Грузии в неизвестном направлении», – фейк», – написал депутат в Facebook.

Семен Семенченко (псевдоним, настоящее имя, по данным СМИ, – Константин Гришин) – уроженец Севастополя, бывший донецкий предприниматель, депутат Верховной рады от партии «Самопомощь». Получил известность как командир добровольческого батальона «Донбасс», составленного якобы из жителей региона, лояльных киевским властям.

При этом бывшие сослуживцы отмечали, что батальон для Семенченко – это коммерческий проект, он хорошо пишет в блоге, но военным не является, а в критические моменты просто самоустраняется. С критикой в адрес Семенченко публично выступали и сами бойцы «Донбасса». Они назвали Семенченко пиарщиком, не разбирающимся в военном деле, и обвинили в чрезмерных потерях.

В воскресенье сообщалось, что семь граждан Украины задержаны в Тбилиси утром в воскресенье во время спецоперации в одной из гостиниц, им инкриминируется незаконное приобретение и хранение оружия, совершенное группой лиц, и грозит до восьми лет тюрьмы. Сообщалось, что среди задержанных, по данным грузинских СМИ, – гражданин Украины грузинского происхождения Лука Чхетия, который воюет за официальный Киев в Донбассе.