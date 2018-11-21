Путин поручил обеспечить безопасность вблизи дома в Магнитогорске

Президент Владимир Путин в ходе совещания в оперативном штабе в Магнитогорске потребовал обеспечить безопасность вблизи многоквартирного дома, в котором обрушился подъезд в результате взрыва газа.

«Нужно безопасность обеспечить, чтобы вокруг ничего не произошло. Тем более, что стена-то одна, прямо скажем, в аварийном состоянии», – приводит его слова РИА «Новости».

Глава государства также выразил соболезнования семьям погибших в Магнитогорске. «Прежде всего, хочу выразить слова соболезнования семьям погибших, заверить всех пострадавших, что сделаем все, чтобы им помочь и поддержать», – такими словами президент открыл совещание, передает ТАСС.

Путин поблагодарил всех, кто принимает у себя семьи из дома в Магнитогорске, в котором взорвался газ.

Президент поручил подготовить временный центр размещения, отметив, что сегодня там никого нет, поскольку люди разошлись по родственникам и знакомым. «Но он все равно должен быть готов, и там должно быть все необходимое», – сказал он.

В понедельник Путин прилетел в Челябинскую область и сразу же направился в оперативный штаб МЧС на месте взрыва газа в жилом доме в Магнитогорске. Он заслушал доклады глав ведомств и дал поручение о создании правительственной комиссии по ликвидации последствий взрыва газа.

Президент осмотрел завалы обрушившегося дома и навестил в больнице подростка, спасенного из-под завалов. Глава государства поручил местным властям не экономить на расселении жильцов дома, а также помочь пострадавшим с восстановлением документов.

Путин призвал российских граждан в новогоднюю ночь вспомнить о людях, погибших в результате взрыва газа в жилом доме в Магнитогорске.