Войска Сирии взяли под контроль окрестности Манбиджа

Подступы к Манбиджу с трех сторон блокированы сирийской армией, сообщают СМИ.

Как пишет «Аль-Масдар», правительственные войска заняли позиции с юга, запада и востока Манбиджа после сообщений о том, что поддерживаемые Турцией боевики планируют наступление.

В регион переброшены элитные подразделения Республиканской гвардии и бронетехника, передает ТАСС.

Напомним, генштаб Сирии заявил, что правительственные силы вошли в Манбидж, оставленный курдскими формированиями YPG.