Наезд иномарки на пешеходов в Петербурге попал на видео

Опубликована видеозапись того, как автомобиль Mercedes на Невском проспекте в Санкт-Петербурге сбил шесть пешеходов.

Запись опубликована 78.ru.

Вице-губернатор города Анна Митянина сообщила, что после госпитализации двое пострадавших «остаются в стабильно тяжелом состоянии, трое – средней тяжести». Кроме того, «один ребенок после обследования был выписан», передает РИА «Новости».

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту ДТП.

Напомним, Mercedes вылетел на тротуар после столкновения с Subaru Forester.

Водитель Subaru утверждает, что ехал «на зеленый свет светофора», при этом «был в третьем ряду». По его словам, Mercedes «проскочил на огромной скорости», водитель Subaru «не успел ничего понять».

Пассажирка Mercedes также утверждает, что машина, в которой она находилась, «ехала на зеленый».