Из ТЦ «Мега» в Химках эвакуировали 7 тыс. человек

Из торгово-развлекательного центра «Мега-Химки» в Московской области эвакуировали порядка 7 тыс. человек после анонимного звонка с угрозой «минирования», сообщил представитель экстренных служб региона.

Источник РИА «Новости» сообщил, что представители силовых структур проводят проверку всех помещений центра. Около входов и вдоль некоторых стен здания натянута оградительная лента.

Администрация ТЦ попросила посетителей срочно покинуть здание и отойти на безопасные 30-50 метров. В сообщении звучало, что эвакуация проводится по «техническим причинам».

В пресс-службе областного главка МВД сообщили, что эвакуация проводится после звонка, поступившего в 17.15 мск, об обнаружении подозрительного предмета.

В службе охраны торгового центра не ответили на вопрос о том, возобновит ли ТЦ работу в воскресенье.

Видео эвакуации в своем Facebook опубликовал писатель Сергей Минаев. «Из «Мега-Химки» эвакуировали посетителей, их отводят на 35 метров от торгового центра. Приехала пожарка и еще несколько машин. Говорят, в здании что-то нашли», – сообщил он.