Украина рассказала о планах по созданию новых образцов вооружения

В следующем году Украина испытает новые образцы оружия, заявила пресс-служба правительства страны.

Так, начнутся испытания украинского переносного зенитно-ракетного комплекса (ПЗРК) «Колибри». Кроме того, будет завершена разработка и начнутся испытания комплекса крылатых ракет наземного базирования по проекту «Нептун», передает УНИАН.

«Это оружие будет высокоточным, современным и таким, что соответствует стандартам НАТО», – заявили в правительстве.

СМИ сообщают, что впервые об украинском ПЗРК «Колибри» стало известно в 2011 году – тогда этот комплекс назывался перспективным вооружением противовоздушной обороны сухопутных войск ВСУ, его хотели поставить на вооружение в 2025 году.

В пятницу министр обороны страны Степан Полторак заявил, что на Украине решили создать противокорабельный комплекс в дополнение к ракете «Нептун».