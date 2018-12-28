Украина собралась создать противокорабельный комплекс

На Украине решили создать противокорабельный комплекс в дополнение к ракете «Нептун» сообщил министр обороны страны Степан Полторак.

Полторак рассказал об украинских военных разработках и напомнил о противокорабельной ракете «Нептун», которая «показывает очень хорошие характеристики», сообщили в минобороны Украины.

«Мы ставим перед собой задачу создания противокорабельного комплекса, не только ракеты. Он должен быть мобильным, чтобы была возможность маневра. Таким образом мы сможем повысить уровень и возможности по сохранению территориальной целостности и морского побережья в неприкосновенности», – сказал он.

В начале декабря президент Украины Петр Порошенко заявлял, что проведены успешные испытания крылатой ракеты «Нептун», которая предназначена для поражения надводных целей. «Нептун» разработан киевским КБ «Луч», эта ракета аналогична по конструкции советской противокорабельной ракете Х-35.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как появилась ракета, и почему, скорее всего, здесь не обошлось без помощи извне.