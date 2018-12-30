Возбуждено дело по факту крушения вертолета в Улан-Удэ

После крушения вертолета и гибели четырех человек в Улан-Удэ возбуждено уголовное дело, сообщает Восточно-Сибирское следственное управление на транспорте СК.

«По факту крушения вертолета в предместье города Улан-Удэ «Верхняя Березовка» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее гибель двух и более лиц)», – сообщается на сайте управления.

Отмечается, что разбился вертолет AgustaWestland AW119 Koala. Погибли четыре человека. Следователи находятся на месте происшествия, проводятся следственные действия, которые направлены на установление всех обстоятельств авиационного происшествия.

Вертолет потерпел крушение в воскресенье утром. Погибли четыре человека, в том числе известный бурятский бизнесмен Сергей Рогов.