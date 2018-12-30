В Улан-Удэ разбился вертолет

В результате крушения вертолета в Улан-Удэ погибли четыре человека, сообщил источник в правоохранительных органах.

По данным источника, все находившиеся в вертолете погибли, передает ТАСС.

В ГУ МЧС по Бурятии информацию подтвердили, что «крушение действительно произошло».

На месте работают сотрудники правоохранительных органов, бригада территориального центра медицины катастроф.

В экстренных судьбах уточнили, что при взлете с частной вертолетной площадки в поселке Верхняя Березовка в пригороде Улан-Удэ потерпел крушение вертолет «Робинсон».

«Вертолет (...) рухнул на территорию базы отдыха», – сказал источник. По его словам, при падении машина загорелась. Пожар уже ликвидирован.

«На борту находились четыре человека. Все они погибли», – уточнили в экстренных службах.