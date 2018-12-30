Украинские силовики обстреляли позиции Народной милиции ЛНР

Подразделения украинских силовиков три раза за минувшие сутки обстреляли позиции Народной милиции провозглашенной Луганской народной республики (ЛНР), сообщили в оборонном ведомстве республики.

В Народной милиции уточнили, что украинские подразделения вели огонь из противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

«Обстрелам подверглись районы поселка городского типа Донецкий и села Желобок», – цитирует ЛуганскИнформЦентр представителя Народной милиции.

Ранее в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщили, что ВСУ в субботу вечером обстреляли территорию провозглашенной Донецкой народной республики (ДНР).

Напомним, в четверг конфликтующие стороны договорились о праздничном перемирии в Донбассе. Однако уже в субботу Киев нарушил соглашение.