Последнее слово по делу Мамаева и Кокорина Песков оставил за судом

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает, что обвиняемых в нападении футболистов Мамаева и Кокорина необходимо судить по всей строгости закона, независимо от их заслуг как спортсменов

«Вы считаете, что пусть лучше идут обратно в футбол играть?», – сказал Песков в ответ на вопрос о судьбе Мамаева и Кокорина. Услышав, что, по мнению студента – автора вопроса, футболистов следует судить по всей строгости закона, Песков согласился и добавил: «Я тоже так считаю. А еще больше, наверняка, так считают те люди, которых они избили».

«Совершенно не важно, кто они – талантливые футболисты или бесталанные футболисты, здесь речь идет о преступлении. Было ли это преступление или нет, какое должно последовать наказание, может решить только суд», – приводит слова Пескова ТАСС.

Один из студентов поинтересовался, является ли сам Песков фанатом футбола, на что представитель Кремля заметил: «Наверное, этим летом (во время ЧМ-2018 в России – прим. ВЗГЛЯД), как и мы все, я (им) стал».

Газета ВЗГЛЯД сообщала, что в начале октября футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин с компанией напали на директора департамента Минпромторга Дениса Пака и водителя ведущей Первого канала. Футболистам предъявили обвинения по статьям «Побои» и «Хулиганство». Однако в деле появились новые нюансы, из записи с видеорегистратора водителя ведущей Первого канала Виталия Соловчука следует, что он сам начал конфликт с футболистами. Запись была приобщена к материалам дела.