Солист 5’Nizza рассказал об «убийственных» условиях жизни в Харькове

Участник украинского дуэта 5'Nizza Сергей Бабкин выразил недовольствие безразличием властей к коммунальным бедствиям в родном Харькове.

В своем Instagram музыкант призвал городские власти заняться неубранным снегом и грязными дорогами.

«Харьков! Вернее, управляющие городом! Целый день идет снег. Дороги не чищены ни разу. Машины еле едут. Ехали, занесло так, что чуть не убились!», - возмутился артист в Instagram.

Музыкант также добавил, что с августа его родители живут без горячей воды.

«Уважаемые, вы серьезно? Может, уже пора включиться?» - написал Бабкин.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, что на Украине разворачивается коммунальная катастрофа. С наступлением зимы и холодов в дома жителей ряда городов так и не пришло отопление. В середине ноября жители Киева перекрыли улицы в отчаянии из-за отсутствия тепла в домах. С такой же проблемой столкнулись жители других городов, включая Кривой Рог и Херсон. Одной из причин стал отказ Нафтогаза подавать газ регионам-должникам. При этом большая часть долгов принадлежит не гражданам, а компаниям и муниципалитетам.