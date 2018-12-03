FlyDubai опровергла попытку самовольного вылета самолета в Шереметьево

Задержка вылета самолета эмиратской авиакомпании FlyDubai из Шереметьево связана с противообледенительной обработкой, а не попыткой пилота взлететь без разрешения диспетчеров, сообщил официальный представитель авиакомпании.

В компании заявили, что рейс Flydubai, направлявшийся из Москвы в Дубай, вылетел 2 декабря с задержкой в 3 часа 12 минут, потому что самолет вернулся к стойке для дозаправки и противообледенительной обработки перед тем, как во второй раз приступить к взлету, передает РИА «Новости».

Ранее СМИ со ссылкой на авиадиспетчерские службы сообщили, что пилот лайнера авиакомпании FlyDubai в Шереметьево пытался взлететь без разрешения диспетчера, из-за чего взлет пришлось экстренно прервать.

Отметим, что на прошлой неделе рейс Москва – Сочи был прерван из-за бегущего по полосе в непосредственной близости от лайнера человека. Мужчину задержали, а самолет продолжил движение и вылетел по расписанию.

До этого к Шереметьево возникли серьезные вопросы в связи с тем, что на взлетно-посадочной полосе погиб 25-летний мужчина, который должен был вылететь в Ереван.