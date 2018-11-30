Стало известно о новом ЧП с человеком на ВПП аэропорта Шереметьево

В московском аэропорту Шереметьево прервали взлет самолета из-за человека, выбежавшего на взлетно-посадочную полосу, сообщили источники Telegram-канала Mash.

По информации Mash, инцидент произошел днем в четверг, 29 ноября. Самолет компании «Аэрофлот» готовился вылететь в Сочи и уже шел на разгон, когда диспетчер увидел на полосе человека. Взлет был прерван.

Сообщается, что выбежавший на ВПП не пострадал.

В настоящее время официальных подтверждений о произошедшем в Шереметьево нет.

Согласно расписанию на сайте Шереметьево, в четверг «Аэрофлот» совершил 12 вылетов из этого аэропорта в Сочи. Три рейса приходятся на дневное время – в 13.35, 15.50 и 17.40 мск.

Ранее в ноябре на ВПП в Шереметьево самолет сбил 25-летнего гражданина Армении, депортированного из Мадрида и устроившего дебош на борту воздушного судна. Выяснилось, что мужчина был без конвоя. По данному факту возбуждено уголовное дело. Пилоты дали показания как свидетели.

Газета ВЗГЛЯД сообщала, что инцидент в Шереметьево требует жестких решений.