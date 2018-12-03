Песков опроверг заявления Киева об ограничении судоходства в Керченском проливе

Заявления Киева о якобы ограничении судоходства в Керченском проливе не соответствуют действительности, там идет интенсивная международная навигация, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Они не соответствуют действительности. Существует определенный порядок технического уведомления портовой администрации порта Керчь, поэтому здесь никаких ограничений нет. Там идет достаточно интенсивная международная навигация», – сказал Песков, передает РИА «Новости».

Так он прокомментировал заявление министра инфраструктуры Украины Юрия Лавренюка о том, что Россия якобы препятствует проходу украинских судов в Керченском проливе.

Песков отметил, что для обеспечения безопасности морской навигации с учетом погодных условий иногда принимаются решения о приостановке судоходства, но это обычная мировая практика.

Напомним, 25 ноября три корабля военно-морских сил Украины пересекли российскую госграницу при следовании из Черного в Азовское море. Для их принудительной остановки в Керченском проливе было применено оружие, трое военнослужащих ВМС Украины получили легкие ранения, им оказана медицинская помощь. Корабли были задержаны и доставлены в Керчь, по факту нарушения государственной границы России возбуждено уголовное дело.

Москва назвала случившееся провокацией, а украинские власти инициировали введение военного положения.