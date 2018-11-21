В Германии высказались за перезагрузку отношений с Россией

В Европе нужно построить новую архитектуру безопасности совместно с Россией, нынешняя международная обстановка требует перезагрузки отношений с Москвой, заявил председатель Германо-Российского форума Маттиас Платцек в интервью изданию Märkische Oderzeitung.

«Уже давно речь идет не о том, будут ли русские формировать свое общество так, как мы считаем правильным. Речь идет не о партнерстве и дружбе или схожих вещах. Речь вновь идет о мирном сосуществовании, о вопросе, сможем ли мы мирно жить рядом друг с другом на этом континенте», – приводит его слова РИА «Новости».

«Мы просто-напросто переживаем конец, как некоторые говорят, эпохи либерализма», – подчеркнул Платцек.

Немецкий политик раскритиковал Парижскую хартию, подписанную в 1991 году, назвав ее «книгой со сказками», совершенно не отражающей современных реалий. В этом документе была намечена программа международного сотрудничества, показана приверженность стран-участниц к демократии, основанной на уважении прав человека при гарантировании экономической свободы и социальной справедливости.

Он отметил, что на Украине после инцидента в Керченском проливе сложилась опасная ситуация. По его словам, ее нельзя анализировать в отрыве от предстоящих президентских выборов в этой стране. Политик уверен, что последовавшее за инцидентом введение военного положения свидетельствует о том, что Порошенко начал реализацию своего предвыборного плана.

Платцек усомнился в том, что Россия несет ответственность за данный инцидент. Он пояснил, что у Москвы не было мотивации для провокации. Немецкий политик призвал рассуждать здраво и напомнил, что последние недели Кремль готовился к переговорам лидеров России и США, однако на фоне инцидента в Керченском проливе встреча Владимира Путина и Дональда Трампа была отменена. При этом Петр Порошенко открыто этому порадовался, напомнил он.

«Я надеюсь, что в следующие три–четыре месяца до выборов президента на Украине не случится еще более масштабных конфликтов. Чтобы потом мы, возможно, смогли сделать шаг назад и начать перезагрузку», – сказал он.

Ранее Платцек заявлял, что проект «Северный поток – 2» может стать основополагающим фактором для отношений России и Германии.