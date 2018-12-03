Нефть подорожала на договоренностях России и Саудовской Аравии

Мировые цены на нефть в ходе торгов в понедельник утром идут вверх на новостях о договоренностях России и Саудовской Аравии по соглашению ОПЕК+.

Стоимость февральских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 4,91% – до 62,4 доллара за баррель. Цена январских фьючерсов на нефть марки WTI увеличилась на 5,38%, составив 53,66 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

В субботу президент Владимир Путин заявил, что у России и Саудовской Аравии есть договоренность продлить соглашение ОПЕК+, но пока нет понимания относительно объемов. А министр энергетики России Александр Новак сообщил, что подходы к будущему соглашения ОПЕК+ предстоит согласовать в ближайшие дни, до конференции в Вене.