Туроператор «Атурис-тур» объявил о прекращении деятельности

Туроператор «Атурис-тур» объявил, что прекращает деятельность в связи с невозможностью исполнять свои обязательства по договорам, сообщает Ростуризм.

Уведомление от ООО «Атурис-тур» о прекращении туроператорской деятельности получено Ростуризмом 29 декабря 2018 года, передает ТАСС.

Гражданская ответственность турфирмы застрахована на сумму 10 млн рублей. Размер фонда персональной ответственности «Атурис-тур» составляет около 115 тыс. рублей.

Напомним, во вторник в Ассоциации туроператоров России спрогнозировали серьезное сокращение числа туроператоров в 2019 году.