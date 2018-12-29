Китайцы оценили важность отношений с Россией для КНР

Китайское издание Global Times опубликовало результаты опроса свои граждан, согласно которому в 2018 году отношения с Россией для китайцев по важности оказались на втором месте, что существенно превышает оценку значения связей Китая с Евросоюзом и уступает лишь США.

Согласно исследованию, которое было проведено политологами издания, почти 40% опрошенных граждан Китая уверены, что развитие партнерских связей с Россией крайне важно для КНР и оказывает на их страну большое влияние, передает ТАСС.

При этом первое место по важности торгово-экономических и политических контактов заняли Соединенные Штаты – о них упомянули две трети респондентов. В то же время Соединенные Штаты оказались на 13-ом из 15 мест по популярности среди опрошенных, лишь 3,8% жителей Китая хотели бы посетить США.

На третьей позиции по важности отношений, по мнению граждан КНР, находится Евросоюз (более 21% упоминаний среди респондентов), далее следует Япония (примерно 12%), государства Юго-Восточной Азии (около 7%) и Латинской Америки (порядка 5%).

Наиболее привлекательными для жителей Китая в 2018 году оказались Новая Зеландия, Швейцария, Франция, Сингапур и Австралия. Россия также вошла в десятку государств, к которым китайцы испытывают особо теплые чувства, однако заняла лишь восьмое место.

Согласно мнению 80% опрошенных, Запад предпринимает целенаправленные усилия для сдерживания роста Китая. Более 45% респондентов полагают, что недружелюбные действия западных стран очевидны. В то же время 90% жителей КНР уверены, что их страна правильно ответит на эти вызовы и в будущем продолжит успешно и динамично развиваться.

Напомним, на прошлой неделе в министерстве обороны КНР заявили, что взаимное политическое доверие России и Китая достигли рекордно высокого уровня.