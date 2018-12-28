В Москве трое с битой напали на рэпера Птаху

В Москве три человека напали на рэпера Птаху (Давида Нуриева), музыкант не получил серьезных травм и не обращался за медицинской помощью, рассказала пиар-менеджер артиста Марина Евстифеева.

«На него в Москве напали с битой сзади три человека, ударили его, но каких-то серьезных повреждений, после которых бы потребовалась госпитализация или другая медицинская помощь, он не получил. Давид сказал, что справится сам», – сообщила Евстифеева, передает ТАСС.

Рэпер Птаха – российский исполнитель, ранее участвовал в коллективах «Отверженные» и CENTR. В феврале видео с новым баттлом между ним и Гуфом менее чем за сутки набрало 1,4 млн просмотров.