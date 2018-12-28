Россия снизила транзит газа через Украину

Объем российского газа, проходящего через украинскую газотранспортную сеть снизился на 7% в периоде с января по сентябрь 2018 года.

«Объемы транзита газа по результатам девяти месяцев 2018 года снизились на 7% и составили 65,4 млрд кубометров. Одним из главных факторов уменьшения объемов транзита через украинскую ГТС является увеличение объемов транзита российского газа в Европу по трубопроводу Nord Stream – OPAL»,– сообщила компания, передает РИА «Новости».

В Нафтогазе уточнили, что транспорт природного газа для потребителей на Украине за тот же период вырос на 1% в связи с увеличением использования газа.

Ранее министр энергетики России Александр Новак заявил, что Россия гарантирует поставки газа по подписанным Газпромом долгосрочным контрактам даже без соглашения с Киевом.