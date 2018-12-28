В ДНР опровергли данные о закреплении ВСУ у Горловки

Управление Народной милиции ДНР опровергло информацию о занятии ВСУ новых позиций в районе подконтрольной республике Горловки.

Депутат Верховной рады Дмитрий Тымчук заявил, что ВСУ «заняли выгодный для оборонительных действий природный рубеж» около Горловки и провели инженерное оборудование позиций, передает РИА «Новости».

«Это очередной самопиар и привлечение внимания за счет мнимых побед. Со своей стороны заявляем, что продвижения противника в сторону наших позиций нет. Подразделения ДНР продолжают оставаться на своих позициях и готовы к любому варианту развития обстановки», – сообщил представитель Народной милиции ДНР.

На прошлой неделе замначальника Народной милиции республики Эдуард Басурин сообщал, что ВСУ намереваются задействовать на горловском направлении 20-тысячную военную группировку.

Руководитель «Союза добровольцев Донбасса» Александр Бородай заявлял, что в случае наступления украинских силовиков СДД сможет прислать две батальонно-тактические группы.