Бородай пригрозил Киеву батальонами добровольцев

«Союз добровольцев Донбасса» (СДД) может прислать в Донбасс две батальонно-тактические группы в течение трех дней в случае, если ВСУ пойдут в наступление, заявил руководитель СДД, бывший премьер-министр ДНР Александр Бородай.

Об этом в интервью Бородай сообщил телеграм-каналу WarGonzo. Уточняется, что несколько тысяч добровольцев на данный момент «встречают праздники «на чемоданах».

Ранее в ЛНР сообщили о переброске составов с танками ВСУ в Донбасс, эту информацию подтвердили представители Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

На прошлой неделе сообщалось, что в зоне операции объединенных сил Украины в Донбассе подготовлены вертолетные площадки для боевой и санитарной авиации.

Газета ВЗГЛЯД писала, когда Киев может начать полномасштабное наступление на Донбасс.