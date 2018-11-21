Когда Киев начнет наступление на Донбасс

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26 декабря, среда  |  Последнее обновление — 18:12  |  vz.ru
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Почему расчеты Росстата признаны «ужасными»

Официальная статистика не всегда отражает реальную картинуФото: Сергей Красноухов/ТАСС
Росстат подвергся жесткой критике на довольно высоком уровне. Качество расчетов просто ужасно, рассказал первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов. Неудивительно, что порой официальные данные вызывают скепсис как среди экономистов, так и у населения. Можно ли исправить когнитивный диссонанс между статистикой и реальностью? Подробности...
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Трамп поможет Путину привлечь саудовские деньги на восстановление Сирии

Принц Мухаммед обещал Трампу помочь СирииФото: Reuters TV
Трамп заявил, что Саудовская Аравия выделит средства на восстановление Сирии – вместо США, которые не только уходят из Сирии, но и не будут тратить деньги на ее возрождение. Помощь саудитов будет весьма кстати. Трамп поможет Путину выбить деньги из аравийских монархий – впрочем, саудиты и сами заинтересованы вкладывать в Сирию. Подробности...
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Как победить русскую смерть

Хоспис стал не просто местом помощи старикам, но и центром развития целой деревниФото: Юрий Васильев/ВЗГЛЯД
Дом милосердия имени кузнеца Лобова в селе Поречье-Рыбное, что близ Ростова Великого в Ярославской области, оказался в центре внимания после беседы Владимира Путина с Анной Федермессер, главой фонда помощи хосписам «Вера». Спецкор газеты ВЗГЛЯД познакомился не только с сотрудниками и жителями Дома милосердия, но и с планами переустройства жизни села – через развитие хосписа в Поречье. Подробности...
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США оценили американскую жизнь в полмиллиарда долларов

Дело корейского узника Отто Уормбиера можно признать уникальнымФото: Guo Yina/Xinhua/Global Look Press
Северная Корея должна выплатить 501 млн долларов простой американской семье. По крайней мере, такое решение принял суд в США, хотя оно парадоксально и практически неисполнимо. В этом деле фигурируют пытки и трагедия, спровоцированная ребячеством, но главное в том, что оно наглядно показывает, насколько далеко Америка готова распространять свою власть. Подробности...
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Гибель человека на ВПП Шереметьево требует жестких решений

Столкновение авиалайнера с человеком на взлетно-посадочной полосе (ВВП) аэропорта Шереметьево могло привести к крушению авиалайнера или крупной катастрофе
В системе авиационной безопасности России обнаружилась огромная прореха. На взлетно-посадочной полосе московского аэропорта Шереметьево самолетом был сбит насмерть непонятно как там оказавшийся гражданин Армении, депортированный из Испании. По мнению экспертов, инцидент мог закончиться значительно хуже – даже привести к крушению взлетающего лайнера. После ЧП к руководству аэропорта возник целый ряд серьезных вопросов. Подробности...
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Физически ощущаю надвигающуюся катастрофу в образовании

Ольга Ускова, предприниматель, президент группы компаний Cognitive Technologies
Мы – КИК НИТУ «МИСиС» – еще держимся, но это уже похоже на остров знаний, вокруг которого бушуют вражеские силы. «Пусть студенты сами выбирают курсы, которые им нужны!» Твою же мать! Откуда они знают, какие фундаментальные курсы им нужны? Подробности...
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Порошенко хочет, чтобы все горело

Андрей Манчук, политолог
Операция по отмене выборов стала для Петра Порошенко классическим «выстрелом в ногу». А призрачная перспектива смены украинской власти обретает более реальные очертания – если, конечно, Порошенко не решится на более радикальные шаги. Подробности...
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Российский двигатель РД-180 может стать «последним из могикан»

Георгий Малинецкий, доктор физико-математических наук, вице-президент Нанотехнологического общества России
Илон Маск назвал ракетный двигатель РД-180, который США много лет закупают у России, «великолепным». Однако такие похвалы заставляют задуматься о будущем нашего космоса. РД-180 совершенен, но этому совершенству есть предел. Подробности...
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    Главные победы России в 2018 году

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    О чем смеялись на пресс-конференции Путина

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    Большая пресс-конференция Путина

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      Минобороны выпустило «игривый» календарь

      Минобороны представило собственный календарь на 2019 год, обыграв в нем мемы и стереотипы о российских ВС. Каждое изображение сопровождается ироничным слоганом. Блогеры пришли от этой затеи в восторг, а также оценили девушек в форме
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      Названа «Мисс Москва – 2018»

      В столице определилась победительница конкурса красоты «Мисс Москва – 2018». Ею стала приехавшая в Москву из Краснодарского края 24-летняя Алеся Семеренко. Девушка входит в число самых популярных Instagram-блогеров Рунета
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          Когда Киев начнет наступление на Донбасс

          Порошенко выгодно любое обострение в Донбассе   26 декабря 2018, 17:50
          Фото: Mikhail Palinchak/ZUMA/Global Look Press
          Текст: Евгений Крутиков

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          Военное положение на Украине официально отменено. Означает ли это, что уменьшилась и угроза нового обострения в Донбассе? Есть ряд признаков того, что Киев готовит новую провокацию против непризнанных республик Новороссии. Какой она может быть и в какие сроки можно ее ожидать?

          Истек срок, на который в 10 областях Украины было введено военное положение «в связи с российской агрессией». Не стихают разговоры о том, что Петру Порошенко якобы необходимо именно до конца этого срока организовать провокацию, чтобы военное положение продлить и тем самым сорвать президентские выборы весной будущего года.

          Но 26 декабря лишь формальная дата. Никто не мешает Киеву организовать провокацию чуть позже и ввести военное положение заново. А заодно и продемонстрировать украинскую демократию в действии: вводили военное положение на месяц – слово сдержали. А что там дальше – уже совсем другая история.

          Что происходит сейчас в Донбассе с чисто военной точки зрения и есть ли признаки подготовки такой провокации?

          В последнюю неделю на 300-километровом фронте Донбасса сложилась на редкость спокойная обстановка. Обстрелы со стороны ВСУ крайне редки, даже ночью порой устанавливалась тишина. Правда, в последние несколько дней тишина стала и эфирной: ВСУ ввели режим полного радиомолчания и запрета на любые переговоры по армейским и УКВ-рациям. С чем это связано – неясно, но выглядит зловеще.

          Тем не менее напряжение не спадает. Идет много разговоров о том, что на железнодорожную платформу в Красногоровке (в 15–20 километрах к западу от Донецка) прибыли два вагона с синими канистрами, в которых обычно перевозят химикаты и другие опасные вещества. Разгружали их военнослужащие СБУ, одетые в армейские костюмы химзащиты.

          Платформа в Красногоровке – ближайшая со стороны Украины железнодорожная станция возле Донецка. Рядом расположено и Курахово, в котором находится штаб группировки ВСУ, стоящей прямо западнее Донецка. Что они там могут придумать и зачем им понадобились костюмы химзащиты – понять пока невозможно. Мало того. Поступают сообщения от местного населения на прямо противоположном участке фронта – из поселка Счастье под Луганском – о том, что и там украинские военнослужащие были замечены с противогазами, чего раньше с ними никогда не случалось.

          Совершенно не обязательно, что Киев должен устроить что-то, связанное с химическим оружием или другими опасными материалами. Достаточно организовать «обстрел» жилых кварталов на территории, подконтрольной ВСУ, с помощью боеприпасов и вооружения, с гарантией имеющихся только у Вооруженных сил Новороссии. Называют, в частности, РСЗО «Снежинка», которой у ВСУ нет, но изготовить несколько снарядов для нее украинский ВПК способен. В качестве целей указывают и все тот же микрорайон Восточный в Мариуполе, и Авдеевку, и даже Константиновку.

          Вечное «перемещение» возможной или прогнозируемой даты начала украинской провокации стало привычным психологическим фоном обстановки. Но есть основания полагать, что предварительное обнародование такой информации, получаемой в основном из разведывательных источников, все же является реально действенной мерой. Действительно могущей предупредить и предотвратить. Если что-то не случилось в заявленный срок, то это еще не означает, что ничего не было. Просто удалось избежать.

          Привязка поведения Киева к неким конкретным датам – это отчасти условность, отчасти шаманство. Есть ведь не только 26 декабря – формальное и календарное окончание срока действия военного положения. Есть еще планируемая поездка Петра Порошенко в Стамбул за томосом 7 января, например. А также некоторые другие даты, отталкиваясь от которых, можно предполагать срок украинской провокации, в самом факте которой уже, похоже, никто не сомневается.

          В любом случае, если бы Киев действительно хотел снизить напряжение на фронте, у него для этого есть масса возможностей. Было бы неплохо продемонстрировать что-то реальное, что успокоило бы живущих в Донбассе людей. В противном случае присутствующее сегодня на фронтах психологическое напряжение способно взорваться само собой.

          Пока со стороны ВСН действует жесткий запрет на использование артиллерии даже в ответ на обстрелы со стороны ВСУ. Но «самозаводящаяся» обстановка может поставить под сомнение даже жесткую дисциплину, которая в ВСН куда лучше налажена, чем по другую сторону окопов.

          Еще пара недель такого нагнетания психологического напряжения, и никакая «химическая провокация» может и не понадобиться. В условиях подобного нервного стресса любая мелочь способна вызвать новый рецидив кровавой бойни в Донбассе.


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