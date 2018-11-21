Когда Киев начнет наступление на Донбасс

Военное положение на Украине официально отменено. Означает ли это, что уменьшилась и угроза нового обострения в Донбассе? Есть ряд признаков того, что Киев готовит новую провокацию против непризнанных республик Новороссии. Какой она может быть и в какие сроки можно ее ожидать?

Истек срок, на который в 10 областях Украины было введено военное положение «в связи с российской агрессией». Не стихают разговоры о том, что Петру Порошенко якобы необходимо именно до конца этого срока организовать провокацию, чтобы военное положение продлить и тем самым сорвать президентские выборы весной будущего года.

Но 26 декабря лишь формальная дата. Никто не мешает Киеву организовать провокацию чуть позже и ввести военное положение заново. А заодно и продемонстрировать украинскую демократию в действии: вводили военное положение на месяц – слово сдержали. А что там дальше – уже совсем другая история.

Что происходит сейчас в Донбассе с чисто военной точки зрения и есть ли признаки подготовки такой провокации?

В последнюю неделю на 300-километровом фронте Донбасса сложилась на редкость спокойная обстановка. Обстрелы со стороны ВСУ крайне редки, даже ночью порой устанавливалась тишина. Правда, в последние несколько дней тишина стала и эфирной: ВСУ ввели режим полного радиомолчания и запрета на любые переговоры по армейским и УКВ-рациям. С чем это связано – неясно, но выглядит зловеще.

Тем не менее напряжение не спадает. Идет много разговоров о том, что на железнодорожную платформу в Красногоровке (в 15–20 километрах к западу от Донецка) прибыли два вагона с синими канистрами, в которых обычно перевозят химикаты и другие опасные вещества. Разгружали их военнослужащие СБУ, одетые в армейские костюмы химзащиты.

Платформа в Красногоровке – ближайшая со стороны Украины железнодорожная станция возле Донецка. Рядом расположено и Курахово, в котором находится штаб группировки ВСУ, стоящей прямо западнее Донецка. Что они там могут придумать и зачем им понадобились костюмы химзащиты – понять пока невозможно. Мало того. Поступают сообщения от местного населения на прямо противоположном участке фронта – из поселка Счастье под Луганском – о том, что и там украинские военнослужащие были замечены с противогазами, чего раньше с ними никогда не случалось.

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Совершенно не обязательно, что Киев должен устроить что-то, связанное с химическим оружием или другими опасными материалами. Достаточно организовать «обстрел» жилых кварталов на территории, подконтрольной ВСУ, с помощью боеприпасов и вооружения, с гарантией имеющихся только у Вооруженных сил Новороссии. Называют, в частности, РСЗО «Снежинка», которой у ВСУ нет, но изготовить несколько снарядов для нее украинский ВПК способен. В качестве целей указывают и все тот же микрорайон Восточный в Мариуполе, и Авдеевку, и даже Константиновку.

Вечное «перемещение» возможной или прогнозируемой даты начала украинской провокации стало привычным психологическим фоном обстановки. Но есть основания полагать, что предварительное обнародование такой информации, получаемой в основном из разведывательных источников, все же является реально действенной мерой. Действительно могущей предупредить и предотвратить. Если что-то не случилось в заявленный срок, то это еще не означает, что ничего не было. Просто удалось избежать.

Привязка поведения Киева к неким конкретным датам – это отчасти условность, отчасти шаманство. Есть ведь не только 26 декабря – формальное и календарное окончание срока действия военного положения. Есть еще планируемая поездка Петра Порошенко в Стамбул за томосом 7 января, например. А также некоторые другие даты, отталкиваясь от которых, можно предполагать срок украинской провокации, в самом факте которой уже, похоже, никто не сомневается.

В любом случае, если бы Киев действительно хотел снизить напряжение на фронте, у него для этого есть масса возможностей. Было бы неплохо продемонстрировать что-то реальное, что успокоило бы живущих в Донбассе людей. В противном случае присутствующее сегодня на фронтах психологическое напряжение способно взорваться само собой.

Пока со стороны ВСН действует жесткий запрет на использование артиллерии даже в ответ на обстрелы со стороны ВСУ. Но «самозаводящаяся» обстановка может поставить под сомнение даже жесткую дисциплину, которая в ВСН куда лучше налажена, чем по другую сторону окопов.

Еще пара недель такого нагнетания психологического напряжения, и никакая «химическая провокация» может и не понадобиться. В условиях подобного нервного стресса любая мелочь способна вызвать новый рецидив кровавой бойни в Донбассе.